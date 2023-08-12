Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр проверил спецподразделения и части, дислоцированные на архипелаге Новая Земля, а также их готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Кроме того, Шойгу и глава «Росатома» Алексей Лихачев совершили облет Центрального полигона на Новой Земле, где в советское время проходили испытания ядерного оружия. В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время полигон используется для проведения испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

До этого Шойгу заявлял, что существует вероятность размещения в Финляндии контингента НАТО и вооружения, которое способно поражать критически важные объекты северо-западных регионов РФ.

Ранее Шойгу сообщил о сильно возросших угрозах безопасности России.