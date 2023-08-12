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Пленный морпех ВСУ рассказал о том, как его предали сослуживцы

РИА Новости: морпех ВСУ Реул рассказал о предательстве СБУ в Херсонской области

Пленный морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Реул рассказал РИА Новости, как сослуживцы бросили его в Херсонской области, а Служба безопасности Украины, завербовав его как агента на территории РФ, обманула и фактически сдала Москве.

По словам морпеха, в прошлом году его подразделение было обстреляно наступавшими российскими войсками в районе населенного пункта Копани. Он отметил, что его забыли на территории, подконтрольной ВС Российской Федерации, где он поселился, спрятал оружие и не выдавал свою принадлежность к Украине.

Через полгода, отметил Реул, на него вышла СБУ и завербовала для работы как агента на территории России.

«Бабак Игорь с Новой Каховки, СБУшник, давал задание давать координаты дислокации войск РФ. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины», — сказал он.

После этого представитель украинских спецслужб, по словам военного, поручил собрать развединформацию о деятельности российских войск в Каховском районе. Реул указал, что добытые сведения передавались по двум каналам: основной — мессенджер WhatsApp и запасной — карточная онлайн-игра «Дурак».

По выполнении заданий Бабак предложил эвакуировать морпеха на подконтрольную киевским властям территорию. По словам Реула, представитель СБУ дал ему номер телефона человека, который должен был переправить морпеха на территорию, подконтрольную Киеву.

«Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной «Галичина». Когда я пришел, сказал это слово, я попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил России», — указал морпех.

Реул считает, что его обманули, словно «пушечное мясо».

До этого пленный боец ВСУ Юрий Романюк заявлял, что в его стране уже не осталось мужчин, способных воевать, люди хотят мира.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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