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Во Франции рассказали, во что США обошлась поддержка Украины

Политик Асселино: США погружаются в упадок и при этом спонсируют Украину

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Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил в своем Twitter, что Соединенные Штаты погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

«Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 млрд. В то же время Соединенные Штаты погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом», — отметил политик.

До этого член палаты представителей Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы настаивают на том, чтобы глава Белого дома Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Киеву.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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