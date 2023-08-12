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В США заявили о неоправдавшихся ожиданиях Запада от ВСУ

Messenger: Запад переоценил способность ВСУ использовать поставленную технику

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Libkos/AP

Военный аналитик Франц-Стефан Гади утверждает, что украинские танкисты и водители не оправдали ожиданий западных стран, рассчитывавших на более умелое использование поставленной ими техники. Об этом сообщает The Messenger.

По его словам, часть западных наблюдателей переоценили способность ВСУ приобрести тактическое мастерство с техникой и получить возможность использовать их общевойсковым способом.

Глади добавил, что до этого западные союзники Киева испытывали «технический оптимизм», считая, что украинские солдаты успешно осваивают переданную им технику.

До этого стало известно, что суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на российскую территорию в отношении двух офицеров Вооруженных сил РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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