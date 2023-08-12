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В Крыму сбили 20 беспилотников

Минобороны: ВС России пресекли попытку атаки 20 украинских беспилотников на Крым

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РИА Новости

В ночь на 12 августа Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинской армии атаковать Крым с использованием 20 беспилотников, Об этом информирует пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«Пресечена попытка <...> осуществить террористическую атаку 20 [беспилотниками]», — указывается в публикации.

Согласно данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины целились по объектам на территории Крымского полуострова. Отмечается, что 14 дронов подсекли средствами противовоздушной обороны (ПВО), а другие шесть были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Пострадавших и разрушений нет», — резюмировали в министерстве.

Несколькими часами ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в Крыму сработали системы ПВО. По его словам, это было в разных районах региона.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная система ПВО ликвидировала украинский дрон в районе Карамышевской набережной.

Ранее в ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту.

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