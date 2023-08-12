ВС РФ ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ

Группировка сил «Восток» ликвидировала пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Марфополь и Червоный в Запорожской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ», — заявил он.

Помимо того, близ Константиновки был ликвидирован украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10», а неподалеку от Никольского — скопление живой силы украинской армии, добавил начальник пресс-центра.

«Расчеты российских зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбили два дрона самолетного типа «Лелека», — указывается в сообщении.

Чехов пояснил, что операция по уничтожению происходила с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытку украинских войск провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями РФ за время спецоперации.