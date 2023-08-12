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В Крыму сработали системы ПВО

Крючков: системы ПВО сработали в ночь на субботу над разными районами Крыма

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ночь на субботу, 12 августа, над разными районами региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Крючков.

До этого в Telegram-канале информштаба об оперативной обстановке на мосту сообщили, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали беспилотные летательные аппараты. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту.

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