Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах

Воздушную тревогу ночью 12 августа объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно онлайн-карте национального ресурса оповещения, сигналы воздушной тревоги также звучат в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о взрывах в городе и призвал спрятаться в укрытиях.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.