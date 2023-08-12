Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах

Сигналы воздушной тревоги звучат в трех областях Украины

close
100%
YouTube

Воздушную тревогу ночью 12 августа объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно онлайн-карте национального ресурса оповещения, сигналы воздушной тревоги также звучат в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о взрывах в городе и призвал спрятаться в укрытиях.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях