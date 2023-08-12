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В США рассказали о потерях украинской стороны

NYT: ВСУ потеряли более 150 тысяч человек убитыми и ранеными с начала конфликта

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что в свете данной информации особое значение приобретает вопрос комплектации войск, решить который пытается президент Украины Владимир Зеленский.

Издание утверждает, что основная часть ВСУ состоит из добровольцев и профессиональных военных. Из-за потерь во время контрнаступления украинской стороне нужно существенно пополнить ряды вооруженных сил, отмечается в публикации.

NYT подчеркивает со ссылкой на данные погранслужбы Украины, что ежедневно задерживают в среднем по 20 человек, которые пытаются незаконно покинуть Украину. В 2022-м году властям страны пришлось ввести запрет на раздачу повесток на КПП, АЗС и в общественных местах под давлением общественности, подчеркивается в материале.

До этого стало известно, что суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на российскую территорию в отношении двух офицеров Вооруженных сил РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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