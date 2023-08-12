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Манифестанты в Ниамее потребовали вывода французских военных из Нигера

Протестующие потребовали вывода французских военных из Нигера

Участники крупной мирной манифестации в нигерской столице — Ниамее — потребовали ухода из страны французских военных, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Протестующие кричали «долой Францию, долой ЭКОВАС», — говорится в материале.

По данным СМИ, они недовольны развертыванием «резервных сил для восстановления конституционного порядка» в стране.

Согласно информации телеканала, в охваченном мятежом Нигере зафиксирован рост антифранцузского народного движения. Как указывается в статистике, на данный момент в Нигере находится как минимум 1,5 тыс. французских военнослужащих. Военный контингент Франции состоит в стране на постоянной основе.

Накануне в Ниамее сотни жителей пришли на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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