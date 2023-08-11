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Стало известно, сколько артиллерийских снарядов ЕС передал Украине

Welt: ЕС поставил Украине 223,8 тысячи артиллерийских снарядов

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Евросоюз передал Украине 223,8 тысячи артиллерийских снарядов из ранее запланированного плана по предоставлению 1 млн боеприпасов. Об этом сообщает Die Welt.

По словам представителя ЕС Питера Стано, государства-члены поставили «танковые орудия, высокоточные боеприпасы большой дальности, минометные снаряды и 2300 ракет всех видов».

Издание подчеркивает, что 1 млн боеприпасов Евросоюз планирует закончить передавать к весне 2024 года.

До этого стало известно, что в Европейском союзе планируют создать фонд на сумму в €20 млрд для оказания поддержки армии Украины в течение четырех лет.

Отмечается, что эта мера может дополнить пакет помощи Украине в €50 млрд, предложенный Еврокомиссией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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