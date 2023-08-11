В Минобороны сообщили, что самолеты ВКС в Сирии подверглись воздействию систем наведения

Два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России в Сирии подверглись воздействию систем наведения. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», — сказал он.

Кроме того, Кулить отметил, что российские самолеты также подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

8 августа заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявлял, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в провинции Ракка.

До этого Кутиль говорил, что беспилотники коалиции США сближались с российскими Су-35 около Ракки и над Средиземным морем. По его словам, сближение составило менее 150 метров по дальности.

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