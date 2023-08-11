Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о готовности обучить украинских военных управлять F-16

Белый дом: США готовы при сложностях у Европы обучать военных ВСУ управлять F-16

close
100%
Jana Rodenbusch/Reuters

Соединенные Штаты готовы при сложностях у Европы вести на своей территории обучение военных Вооруженных сил Украины пилотированию F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы привержены оказанию содействия нашим союзникам в скорейшем продвижении в этом процессе. <…> Если возможности для обучения в Европе исчерпаются, то мы, конечно, будем открыты для проведения обучения украинских пилотов на территории США», — сказал он.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 августа газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в структурах ВСУ, писала, что обучение первой группы украинских летчиков, которым предстоит управлять американскими истребителями F-16, завершится не ранее лета следующего года.

До этого президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков пилотированию F-16. Ожидается, что программа тренировок будет разработана совместными усилиями западных стран.

1 августа помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявляла, что Запад предоставит Украине истребители F-16 только после того, как украинские военные будут обучены их использовать.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях