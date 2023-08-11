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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам Украине оружия Запада

Полянский: Россия запросила открытое заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

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Carlo Allegri/Reuters

Россия запросила провести 17 августа открытое заседание Совета Безопасности ООН по поставкам Украине оружия Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа», — сказано в сообщении.

9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявлял, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы.

До этого в центре Нью-Йорка около здания ООН прошел митинг против продолжения поставок оружия Украине. В нем приняли участие более ста человек. Митингующие держали в руках плакаты, призывающие прекратить поставки оружия Киеву и приступить к мирным переговорам.

31 июля временный президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре говорил, что неконтролируемые поставки вооружения стран Запада на Украину являются опасными для региональной безопасности в Африке.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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