Участвовавшим в СВО студентам позволят перевестись на бюджет в вузах

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает механизм перевода участвовавших в спецоперации студентов на бюджетную основу обучения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает РИА Новости.

Отмечается, что постановление премьера утверждает «правила перераспределения вакансий в бюджетных отделениях», которые подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности или направления подготовки на другую.

«Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», — сказано в сообщении.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову письмо с предложением рассмотреть возможность организации вступительных испытаний в вузы для участников специальной военной операции в дистанционном формате вместо очной сдачи ЕГЭ.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.