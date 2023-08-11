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Участвовавшим в СВО студентам позволят перевестись на бюджет в вузах

Мишустин утвердил механизм перевода студентов — участников СВО на бюджет

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает механизм перевода участвовавших в спецоперации студентов на бюджетную основу обучения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает РИА Новости.

Отмечается, что постановление премьера утверждает «правила перераспределения вакансий в бюджетных отделениях», которые подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности или направления подготовки на другую.

«Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», — сказано в сообщении.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову письмо с предложением рассмотреть возможность организации вступительных испытаний в вузы для участников специальной военной операции в дистанционном формате вместо очной сдачи ЕГЭ.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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