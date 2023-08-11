Кулеба пообещал не использовать ракеты Taurus и ATACMS за пределами Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае поставок дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS будут использоваться только на территории Украины. Об этом глава ведомства написал в своем аккаунте на платформе X (ранее Twitter).

Он признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в немецких и американских снарядах для успешного продвижения на линии фронта. В связи с этим Кулеба обратился к западным партнерам, попросив как можно быстрее снабдить армию страны упомянутыми ракетами.

«Taurus и ATACMS необходимы для украинских успехов ... Обе будут использоваться только внутри наших границ», — подчеркнул глава МИД.

При этом ранее появилась информация, согласно которой уже в ближайшее время Берлин может дать «зеленый свет» поставкам Taurus в зону боевых действий. По данным зарубежного портала T-online, в настоящее время Ведомство федерального канцлера Германии прорабатывает вопрос о передаче ракет ближайшим союзникам.

Кроме того, на прошлой неделе канцелярия запросила у Министерства обороны республики документы с наиболее важными сведениями о снарядах. Речь идет об их количестве и эффективности.

Вашингтон, в свою очередь, пока придерживается отказа от снабжения Киева ракетами ATACMS. Согласно материалам газеты The Washington Post, чиновники Белого дома не обсуждали этот вопрос в течение последних нескольких месяцев.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».