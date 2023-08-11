В Минобороны Польши раскрыли подробности учений с применением Patriot

Вооруженные силы Польши проводят на авиабазе в центральной части страны учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы IBCS. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, слова которого приводит РИА Новости.

«На территории 32-й базы тактической авиации проводятся учения SOCHACZEW23 с использованием батарей Patriot и впервые с системой IBCS», — отметил он.

По словам Блащака, учения касаются взаимодействия всех элементов как противовоздушной, так и противоракетной обороны.

10 августа стало известно, что Польша планирует увеличить численность армии на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек. 3 августа Варшава заявила о готовности применить оружие против Минска.

По мнению главы военного ведомства страны, польская армия активно вооружается современным оборудованием и развивается, и через два года станет сильнейшей в Европе. Блащак напомнил, что численность польских вооруженных уже достигла 170 тысяч военнослужащих.

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