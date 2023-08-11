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Около 14 тысяч жителей Люблина в Польше эвакуируют из-за бомбы

Из-за бомбы Второй мировой войны в Польше эвакуируют 14 тысяч жителей Люблина

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Global Look Press

Порядка 14 тысяч человек эвакуируют из польского Люблина из-за найденной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Началась эвакуация жителей Люблина, в основном западных частей районов Броновице и Косминек, которые живут в непосредственной близости от неразорвавшейся бомбы, обнаруженной вчера на улице Вроньской. К 12:00 (по московскому времени. — «Газета.Ru») около 14 тысяч человек должны покинуть свои квартиры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неразорвавшийся боеприпас был найден в районе села Поворотное под Севастополем, немецкая авиабомба находилась в зоне частной застройки. Немецкую авиабомбу SC-50 времен Великой Отечественной войны нашли во время проведения земляных работ, неразорвавшийся снаряд находился в частном секторе, район пришлось оцепить, была проведена эвакуация местных жителей. 95 человек на автобусах вывезли в безопасное место.

Взрывотехники осмотрели опасную находку и установили, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку. С осторожностью бомбу погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва.

Ранее в Воронежской области на железнодорожном перегоне нашли боеприпас.

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