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Зеленский решил уволить всех областных военкомов

Зеленский рекомендовал заменить всех областных военкомов на участников конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны страны, в ходе которого обсуждались проверки военных комиссариатов.

По его словам, в общей сложности начато 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов, а также есть 33 подозрения.

«Наши решения. Увольняем всех областных «военкомов». Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что военнослужащие, которые побывали на фронте и вернулись оттуда изувеченные, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, могут заняться системой комплектования.

Реализовать это решение Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Президент добавил, что через две недели состоится очередное заседание СНБО по этому вопросу, на котором должны быть представлены предложения.

На этой неделе сообщалось, что суд на Украине арестовал военкома, подозреваемого в организации схем обогащения.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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