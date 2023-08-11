Минобороны РФ заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины в районе города Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Как говорится в сводке министерства о ходе военной операции, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией сил РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах.

«В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что российские военные также уничтожили четыре склада боеприпасов нескольких механизированных бригад ВСУ и одной бригады территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Торецк ДНР, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.