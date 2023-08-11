ОАК создаст предприятие по созданию беспилотников с «Глори эйр»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что совместно с компанией «Глори эйр» создаст предприятие по разработке и производству беспилотников гражданского и специального назначения. Об этом говорится на сайте ОАК.

«Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») приняла решение создать совместное предприятие с компанией «Глори эйр» по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения», — сказано в сообщении.

Там уточняется, что компании начнут производство беспилотников самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки, массой от 20 до 200 кг.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал выпускать больше беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и других образцов новейшего вооружения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.