ВС РФ сорвали украинскую разведку боем в районе Старомайорского в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытку украинских войск провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, российскую группировку войск поддерживали артиллерия и авиация. Всего были успешно отражены три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное в ДНР. Были уничтожены до 35 бойцов ВСУ, два автомобиля, две бронемашины и гаубица Д-30.

До этого Минобороны РФ рассказывало, что российские военные отразили несколько атак Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

Бои шли в районах сел Успеновка и Работино Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военных.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.