ВС РФ сбили за сутки 16 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 16 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что военные ВС РФ сбили беспилотные летательные аппараты в районе Купянска в Харьковской области, в Лисичанске в Луганской народной республике, в Артемовске и Волновахе в Донецкой народной республике, а также Орехове и Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен процесс ликвидации техники ВСУ с использованием беспилотников. На ролике видно, что технику фиксируют, а затем по выявленным координатам уничтожают FPV-дроны (дроны с функцией просмотра от первого лица).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.