Российские военные отразили несколько атак Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как рассказали в министерстве, три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Успеновка и Работино Запорожской области были отражены активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии.

По информации Минобороны, потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военных, три автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее 11 августа подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток безвозвратно потеряли около 100 человек.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с таким объемом вооружения, который есть у ВСУ сейчас, невозможно вести успешное контрнаступление.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.