На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что российские военные успешно отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины на территориях населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Харьковской области.

В ходе боев ВСУ потеряли более 165-ти военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу «Krab» польского производства, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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С начала месяца Минобороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

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