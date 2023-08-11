Стало известно, когда первая группа летчиков ВСУ завершит обучение управлению F-16

Обучение первой группы украинских летчиков, которым предстоит управлять американскими истребителями F-16, завершится не ранее лета следующего года. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в структурах Вооруженных сил Украины.

По данным издания, первый этап тренировок начнется в январе и в нем примут участие лишь шесть пилотов. Они составляют половину всей авиационной эскадрильи, при этом еще два летчика находятся в запасе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Впоследствии к обучению приступит вторая группа, но процесс может затянуться до конца 2024 года. Собеседники газеты связали длительные сроки подготовки военных с недостаточным знанием английского языка. Как они рассказали, сначала летчикам придется пройти четырехмесячные курсы с целью «выучить термины, связанные с истребителями».

Авторы статьи, в свою очередь, отметили, что подобный график свидетельствует о наличии разногласий между Киевом и его зарубежными партнерами. Запад рассматривает F-16 как ключевой инструмент обороны на долгосрочную перспективу, однако Украина отчаянно стремится получить новые вооружения как можно быстрее, напомнило издание.

В начале этой недели президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков пилотированию F-16. Ожидается, что программа тренировок будет разработана совместными усилиями западных стран.

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