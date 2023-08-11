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«Мечта человечества»: военный эксперт оценил создание беспилотного автомобиля в России

Военный эксперт Кошкин: создание беспилотного автомобиля в России изменит ход СВО

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Минобороны РФ

В создании беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» есть большая потребность, он позволит России вести боевые действия с помощью дистанционного управления, сказал «Общественной службе новостей» военный эксперт Андрей Кошкин.

«Что касается ведения боевых действий, здесь мечта человечества в том, чтобы машины воевали, а люди сидели в безопасном месте и управляли ими. Эта мечта становится реальностью, но человек устроен так, что он сам должен ее осуществлять», — отметил Кошкин.

Говоря о том, изменит ли появление таких бронемашин ход проведения спецоперации, эксперт напомнил, что даже взрывы беспилотников изменили характер военных действий.

«Сейчас мы сталкиваемся со стремлением создать мощные танковые объекты, которые бы управлялись без помощи человека и могли сами добывать победу. Один из таких — беспилотный бронетранспортер Зубило», — заключил он.

11 августа стало известно, что АО «Ремдизель» создаст беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Его представят на форуме «Армия-2023» вместе с бронеавтомобилем «Титан».

В компании рассказали, что «Зубило» можно использовать для подвоза боеприпасов, перевозки грузов и раненых, а также для зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Ранее в кабмине заявили о планах на отрасль беспилотных авиационных систем.

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