В ДНР объяснили, чем Северная Корея может помочь России на фронте

Северная Корея может помочь России на фронте оружием и боеприпасами. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук, комментируя недавний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян. Собеседник отметил, что в случае, если удастся договориться о закупке арсенала, проблем в его доставке возникнуть не должно.

«У нас 40 километров общей границы с КНДР. То есть даже долго плыть или лететь через третьи страны не придется. Считается, что это один из самых маленьких участков межгосударственной границы, но нам этого более чем достаточно. Поэтому в плане поставок все вполне реалистично», — сказал Пинчук.

Он напомнил, что оружейникам из КНДР удалось создать аналоги тяжелых американских беспилотников, которые почти ничем не уступают оригиналам. Речь, к примеру, о 12-тонном «близнеце» БПЛА Global Hawk, который способен нести тонну груза и находиться в воздухе порядка 30 часов, указал эксперт.

При этом он усомнился в том, что северокорейские военнослужащие будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита — переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

Ранее КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США.