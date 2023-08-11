Украина получала оружие НАТО до начала СВО

Украина до начала специальной военной операции получала вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе от 16 членов НАТО, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после начала специальной военной операции объемы поставляемого вооружения значительно возросли. Киев получал противотанковые и переносные ракетные зенитные установки, ракетные системы залпового огня, гаубицы, бронемашины, танки и вертолеты, а также беспилотники, надводные и подводные дроны.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре говорил, что Германия все больше втягивается в конфликт на Украине, что может привести ее к войне с Россией.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.