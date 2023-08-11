Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина получала оружие НАТО до начала СВО

СК РФ: Украина получала оружие от стран НАТО еще до начала СВО

close
100%
Reuters

Украина до начала специальной военной операции получала вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе от 16 членов НАТО, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после начала специальной военной операции объемы поставляемого вооружения значительно возросли. Киев получал противотанковые и переносные ракетные зенитные установки, ракетные системы залпового огня, гаубицы, бронемашины, танки и вертолеты, а также беспилотники, надводные и подводные дроны.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре говорил, что Германия все больше втягивается в конфликт на Украине, что может привести ее к войне с Россией.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях