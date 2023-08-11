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Пушилин заявил о провале украинских войск в Урожайном

Пушилин заявил, что ВСУ не удалось закрепиться в Урожайном в ДНР

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины продолжают совершать неудачные попытки закрепиться в населенном пункте Урожайное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Попытки продолжаются, но на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в данном населенном пункте», — сказал чиновник.

Накануне Пушилин заявлял в эфире «Соловьев Live», что Вооруженные сил Украины после недолгого пребывания с потерями отступили из населенного пункта Урожайное.

По его словам, как только ВСУ закрепились в населенном пункте, российские войска нанесли по ним артиллерийские удары, после была задействована и авиация.

При этом помощник Пушилина Ян Гагин заявлял, что наиболее горячими направлениями в зоне спецоперации на Украине являются Херсонское и Запорожское.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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