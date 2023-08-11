В Запорожской области пресекли попытку танкового прорыва ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорвать российскую оборону в районе сел Работино и Новоданиловка в Запорожской области. Об этом утром 11 августа в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Согласно заявлению, украинские войска намеревались на танках преодолеть фортификационные сооружения и добраться до населенных пунктов. Однако в ходе операции они лишились части боевой техники, после чего было принято решение отступить с оставшимися двумя машинами.

«Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией», — пояснил Балицкий.

При этом он добавил, что ВСУ продолжают с высокой интенсивностью обстреливать позиции Вооруженных сил РФ. За последние сутки было зафиксировано 174 атаки со стороны украинских военных, рассказал врио главы Запорожской области.

Тем не менее Балицкий подчеркнул, что российские солдаты «дают врагу жесткий отпор» и продолжат выполнять поставленные цели.

До этого стало известно о попытках бойцов ВСУ прорваться на дорогу, идущую от города Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил начальник артиллерии ОМСБ «Ветераны» Феликс, в Киеве взятие этого района под свой контроль считают важной задачей.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.