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В США забили тревогу из-за морских учений России и Китая у берегов Аляски

Полковник Макгрегор: корабли России и Китая у берегов Аляски испугали США

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Dan Neal/U.S. Army

Группа российских и китайских кораблей, появившихся у берегов Аляски, вызвала тревогу у властей Соединенных Штатов. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он напомнил, что американские суда регулярно заплывают в чужие территориальные воды и патрулируют вдоль границ других государств. В связи с этим Москва и Пекин послали Вашингтону сигнал о том, что у них есть возможность поступать аналогичным образом, уверен эксперт.

«Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях», — привел пример Макгрегор.

При этом экс-советник министра обороны США сравнил свою страну со школьным хулиганом, который годами держал всех в страхе. Но в конце концов «задира» получил сдачи и теперь не понимает, как такое могло произойти.

На прошлой неделе Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски. По данным сенатора Дэна Салливана, в операции участвовали 11 кораблей.

В ответ Пентагон мобилизовал четыре эсминца с целью увести иностранные судна подальше от границ. Салливан, в свою очередь, назвал произошедшее «беспрецедентной» ситуацией.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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