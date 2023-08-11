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В МО Украины разгорелся скандал из-за закупок курток по завышенной цене

«Зеркало недели»: МО Украины закупало куртки для ВСУ по завышенной втрое цене

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

В Минобороны Украины разгорелся скандал из-за закупки курток для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенной цене. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, осенью 2022 года украинское Минобороны заключило контракт с турецкой компанией на поставку 4900 зимних курток для военных на сумму $142 тысячи, но по дороге из Турции куртки превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные», цена за штуку выросла с $29 до $86. В итоге цена партии увеличилась до $421 тысячи.

Позже выяснилось, что компания-поставщик не турецкая, она принадлежит украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

По факту закупок Голосеевский районный суд в Киеве возбудил уголовное дело.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк обличил организаторов тендера для ЗАЭС на $81 тыс.

Украинский психолог Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media говорил, что страна не сможет существовать без коррумпированной системы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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