В МО Украины разгорелся скандал из-за закупок курток по завышенной цене

В Минобороны Украины разгорелся скандал из-за закупки курток для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенной цене. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, осенью 2022 года украинское Минобороны заключило контракт с турецкой компанией на поставку 4900 зимних курток для военных на сумму $142 тысячи, но по дороге из Турции куртки превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные», цена за штуку выросла с $29 до $86. В итоге цена партии увеличилась до $421 тысячи.

Позже выяснилось, что компания-поставщик не турецкая, она принадлежит украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

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