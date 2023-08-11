Польская газета рассказала о «скверном» положении ВСУ

В Польше постепенно осознают положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Rzeczpospolita.

По мнению авторов, в польских СМИ все чаще встречаются материалы, в которых говорится о скверном положении украинских войск.

«Большинство журналистов настолько хотят, чтобы Россия потерпела поражение, что отбирают под это информацию и принимают собственные желания за реальность <...> Украина не выигрывает... Хотя нам всем этого очень хотелось бы», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что, читая польские СМИ, можно подумать, что ВСУ вот-вот захватят Москву. Но уже сейчас понятно, что украинское контрнаступление увязло в минных полях.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться уже осенью, потому что стране не хватает поставленных западом вооружений. По его словам, чтобы вести контрнаступление, нужно иметь превосходство, а так как Россия находится в обороне, превосходство должно быть трехкратным, чего нет у Украины.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.