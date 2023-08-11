Подполковник ЛНР в отставке рассказал о потерях ВСУ при штурме позиций РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток безвозвратно потеряли около 100 человек. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости.

Как рассказал Марочко, украинские войска продолжают попытки прорвать российскую линию обороны. За насколько суток действия наступательного характера со стороны ВСУ отмечались как с севера-запада, так и с юго-запада населенного пункта Сватово.

Он отметил, что действия украинских военных направлены на выявление слабых мест в российской обороне.

По его словам, украинское командование перенаправляет основные усилия с одного участка на другой из-за отсутствия желаемого результата.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с таким объемом вооружения, который есть у ВСУ сейчас, невозможно вести успешное контрнаступление.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.