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Подполковник ЛНР в отставке рассказал о потерях ВСУ при штурме позиций РФ

Марочко: ВСУ при штурме Макеевки и Терны потеряли за несколько дней 100 человек

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток безвозвратно потеряли около 100 человек. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости.

Как рассказал Марочко, украинские войска продолжают попытки прорвать российскую линию обороны. За насколько суток действия наступательного характера со стороны ВСУ отмечались как с севера-запада, так и с юго-запада населенного пункта Сватово.

Он отметил, что действия украинских военных направлены на выявление слабых мест в российской обороне.

По его словам, украинское командование перенаправляет основные усилия с одного участка на другой из-за отсутствия желаемого результата.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с таким объемом вооружения, который есть у ВСУ сейчас, невозможно вести успешное контрнаступление.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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