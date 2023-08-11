Полковник назвал возможный срок завершения украинского наступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться уже осенью, потому что стране не хватает поставленных западом вооружений. Такое мнение высказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием Lenta.ru.

Как отмечает Матвийчук, чтобы вести контрнаступление, нужно иметь превосходство, а так как Россия находится в обороне, превосходство должно быть трехкратным, чего нет у Украины.

По его словам, США начали искать пути, чтобы обвинить Украину в невозможности выполнять задачи контрнаступления. Он утверждает, что по подсчетам аналитиков НАТО, украинская армия станет небоеспособной к сентябрю этого года из-за потерь.

Полковник в отставке считает, что западные страны не будут иметь достаточно возможностей для наращивания боеспособности Украины, и даже предоставление ей истребителей F-16 не изменит ситуацию.

«Возможно, к осени все закончится», — подчеркнул Матвийчук.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что кассетные боеприпасы, которые США недавно поставили Украине, придали импульс контрнаступлению ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.