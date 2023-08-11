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Российские средства ПВО сбили два дрона рядом с Курском

Губернатор Курской области Старовойт: силы ПВО сбили два украинских беспилотника

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Телеграм-канал Роман Старовойт

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты 10 августа рядом с Курском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА», — написал губернатор, поблагодарив российские силы за защиту и профессионализм.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Заболотовка в Глушковском районе Курской области. В населенном пункте упали восемь снарядов, осколки ракет повредили заборы и хозяйственные постройки в пяти домовладениях.

8 августа в результате атаки дрона-камикадзе на Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Суджанском районе пострадал ребенок.

До этого Старовойт сообщал о подавлении двух дронов силами РЭБ. По его словам, на одном из них символика полка «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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