Российские средства ПВО сбили два дрона рядом с Курском

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты 10 августа рядом с Курском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА», — написал губернатор, поблагодарив российские силы за защиту и профессионализм.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Заболотовка в Глушковском районе Курской области. В населенном пункте упали восемь снарядов, осколки ракет повредили заборы и хозяйственные постройки в пяти домовладениях.

8 августа в результате атаки дрона-камикадзе на Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Суджанском районе пострадал ребенок.

До этого Старовойт сообщал о подавлении двух дронов силами РЭБ. По его словам, на одном из них символика полка «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.