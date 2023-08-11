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Подполковник ЛНР в отставке заявил об активизации СБУ на Купянском направлении

Марочко заявил об активизации работы СБУ в Купянске и его окрестностях

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины усилили свою работу на Купянском направлении на фоне продвижения там российских войск. Об этом он сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«В населенном пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ», — сказал он.

По его словам, украинская спецслужба усилила мероприятия по проверке документов у гражданских, а также карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию из города.

Он утверждает, что местные отмечают прибытие большого количества групп лиц в гражданской форме одежды, «которые явно ведут разведдеятельность».

10 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся оборонять город Купянск и другие населенные пункты Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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