Доброволец диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Док» заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток контратаковать российские силы под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе.

«Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая», — сказал военный.

По словам российского бойца, противник на этом участке применяет различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией.

Его сослуживец в беседе с журналистом агентства назвал обстановку «напряженной».

«Противник кусается. Закидывает минами… Бывает очень жарко, голову не поднять… Пытаются наступать», — заявил военный.

До этого командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго» заявил, что Вооруженные силы Украины после попыток атаковать российские позиции в районе Соледара начали терять силы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.