Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил РИА Новости, что артиллеристы группировки поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР.

«Артиллерийским огнем поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки», — сказал он.

Чехов добавил, что передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного.

Также Чехов заявил, что артиллерийский расчет группировки вывел из строя несколько гусеничных бронемашин Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

9 августа он сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ не позволили украинским военным переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.