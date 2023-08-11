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Российские военные поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

МО: ВС РФ c помощью РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки наемников в ЛНР

Военнослужащие Южной группировки войск поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне, расположенный в населенном пункте Николаевка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

По его словам, российские военные поразили район подготовки наемников с помощью расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), несут большие потери «из-за своей глупости».

Ранее в российском МИД напомнили, что иностранные наемники, действующие в районе спецоперации, являются законной целью российских военных.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что наемники из более чем 15 стран воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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