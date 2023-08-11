Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.

Он вспомнил слова Владимира Путина, который ранее заявил, что безвозвратные потери России в десять раз меньше, чем у Украины.

«На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию», — уверен Риттер.

Он добавил, что украинские войска безрезультатно пытаются пробить российскую линию обороны. Риттер полагает, что главная проблема ВСУ заключается в отсутствии должного военного опыта.

10 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины на Ореховском направлении потеряли более тысячи человек, и цифра продолжает стремительно расти.

До этого командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что больше 30% техники, которую западные страны поставили Вооруженным силам Украины, уничтожено.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.