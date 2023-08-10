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В Пентагоне прокомментировали использование ВСУ кассетных боеприпасов

В Пентагоне заявили, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы «надлежащим образом»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил в ходе брифинга, что, по утверждению США, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы на поле боя «надлежащим образом», передает РИА Новости.

По его словам, эти боеприпасы предоставили украинским военным «возможность навязывать боевые действия противнику».

«У нас есть все признаки того, что они применяют эти вооружения надлежащим образом на поле боя, как обещали», — сказал представитель американского Минобороны.

10 августа сообщалось, что Украина передала Пентагону первый доклад об использовании поставленных Соединенными Штатами кассетных боеприпасов.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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