США увеличили выпуск поставляемых Украине снарядов

США увеличили ежемесячный выпуск поставляемых Киеву 155-миллиметровых снарядов с 14 до 24 тысяч штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

«Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч», — заявил он.

По его словам, в следующем году Пентагон намерен выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц.

Райдер добавил, что на Украину было доставлено более двух миллионов подобных снарядов.

10 августа президент Польши Анджей Дуда заявил, что имеющиеся у Украины вооружения в настоящее время не позволяют Украине вести успешное контрнаступление на фронте. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужна дополнительная помощь со стороны стран Запада.

8 августа сообщалось, что власти США одобрили обучение украинских пилотов на F-16.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.