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ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о перехвате БПЛА в районе Энергодара 9 августа

МАГАТЭ: перехваченный у Энергодара беспилотник не угрожал Запорожской АЭС

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Reuters

Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе Энергодара накануне, угрозы для станции отсутствуют. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Как сообщили ЗАЭС экспертам МАГАТЭ, 9 августа рядом с Энергодаром был обнаружен и перехвачен БПЛА, но это не имело отношения ни к ЗАЭС, ни к соседней ТЭЦ, ни к городу», — указывается в заявлении.

Согласно данным агентства, появление дрона не оказало никакого воздействия на безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а сотрудники МАГАТЭ подтвердили, что ничего не слышали и не наблюдали в районе станции.

Накануне в Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, который двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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