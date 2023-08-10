Президент Польши заявил, что ВСУ не могут сейчас вести успешное контрнаступление

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что имеющиеся у Украины вооружения в настоящее время не позволяют Украине вести успешное контрнаступление на фронте. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Вопрос в том, достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс войны и одержать верх? И ответ, вероятно, нет», — заявил он.

Дуда отметил, что вероятно, Украине не хватает оружия.

«И мы знаем это по тому, что в настоящее время они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных», — сказал президент Польши.

Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужна дополнительная помощь.

Ранее стало известно, что Украина может получить первые истребители F-16 к осени, их могут передать Нидерланды. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 уже началось в нескольких странах.

8 августа сообщалось, что власти США одобрили обучение украинских пилотов на F-16.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.