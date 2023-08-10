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В Херсонской области заявили, что трое украинских мобилизованных сдались в плен

Врио херсонского главы: мобилизованные ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

Трое мобилизованных украинских военных переплыли через Днепр на подконтрольную РФ территорию Херсонской области, после чего сдались в плен. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«По данным разведки, простые украинские солдаты из теробороны и другие мобилизованные не хотят идти на верную смерть. Позавчера трое украинских военных переплыли на наш берег и сдались в плен, сохранив таким образом свои жизни», — написал глава области.

До этого стало известно, что соединению группировки войск «Днепр» за сутки удалось уничтожить две лодки и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины в островной зоне Херсонской области.

Кроме того, в экстренных службах заявили, что также на Херсонском направлении российские силы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом, место дислокации украинских войск с четырьмя машинами, 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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