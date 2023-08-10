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Советник Пушилина назвал наиболее горячие направления в зоне спецоперации

Гагин назвал наиболее горячими направлениями Херсонское и Запорожское

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Евгений Биятов/РИА Новости

Наиболее горячими направлениями в зоне спецоперации на Украине являются Херсонское и Запорожское. Об этом заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Как рассказал Гагин, есть несколько горячих направлений.

«Самые горячие – это Херсонское направление — это битва за острова как раз на Днепре», — сказал советник Пушилина.

На Запорожском направление один из опасных моментов — Запорожская атомная электростанция. По его словам, украинские войска стали атаковать ее дронами, и сообщения о попытках таких атак достаточно регулярные.

Кроме того, к наиболее горячим направлениям он отнес Угледарское, Марьинку, Авдеевку и Артемовск, а также Купянское направление.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает резервов под Купянском, поэтому они вынуждены перебрасывать на данный участок фронта личный состав с Запорожского направления.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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