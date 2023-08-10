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В Харьковской области заявили о подготовке ВСУ к обороне Купянска

Ганчев: ВСУ готовят Купянск и несколько поселков Харьковской области к обороне

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Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся оборонять город Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

10 августа власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области. Эвакуация затронет 37 населенных пунктов. Жителей района обещают перевезти в безопасные регионы Украины.

«По нашим данным, действительно, готовят», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, объявленная украинскими властями эвакуация означает то, что нужно убрать оттуда максимально гражданских лиц, чтобы они не могли фиксировать перемещения военных и техники.

Он утверждает, что сначала эвакуированное население разместят в других районах Харьковской области, а затем уже в западных областях Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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