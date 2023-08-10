Власти Германии готовятся дать «зеленый свет» поставкам ракет Taurus на Украину

Правительство Германии планирует в скором времени анонсировать поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом пишет немецкий новостной портал T-online, ссылаясь на источники в правящей коалиции бундестага.

Согласно информации издания, в настоящее время Ведомство федерального канцлера ФРГ прорабатывает вопрос о передаче данного вида снарядов союзникам. Речь идет об основных партнерах, включая Соединенные Штаты.

При этом ранее немецкие власти неоднократно отвечали отказом на просьбы поставить Taurus в зону украинского конфликта. Однако, по данным зарубежного таблоида, уже «в ближайшее время» правительство Германии даст «зеленый свет» этому вопросу.

«На прошлой неделе канцелярия запросила у Министерства обороны ФРГ документы, в которых содержатся наиболее важные сведения о Taurus: их наличие у Вооруженных сил Германии, риски поставок и эффективности оружия», — говорится в материале.

В связи с этим авторы не исключили, что Киев может одновременно получить немецкие дальнобойные снаряды и американские баллистические ракеты ATACMS.

Тем временем руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что военно-политическое руководство страны провело переговоры с коллегами из США. Ключевыми темами для обсуждения стали сотрудничество в области обороны и ситуация на линии фронта.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.